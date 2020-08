Europa League, annullata una partita a causa del Covid

MILANO – La sfida fra Lincoln Red Imps e Prishtina, valida per i preliminari di Europa League, è stata annullata. La sfida, inizialmente in programma lo scorso 18 agosto, era già stata rinviata al 22 poiché diversi giocatori del Prishtina erano risultati positivi al Covid. Tuttavia sono emerse ulteriori positività nella squadra kosovara, che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’incontro, portando al suo annullamento. Manca ancora l’ufficialità, ma è quasi certo che il Lincoln Red ottenga la qualificazione a tavolino per il turno successivo.

