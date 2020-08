Torna l’Europa League: le partite in programma questa sera

MILANO – Questa sera torna l’Europa League, con i quarti di finale in gara secca (ore 21). L’Inter, unica squadra italiana rimasta in corsa, sfida il Bayer Leverkusen mentre il Siviglia, dopo aver eliminato la Roma, affronta gli inglesi del Wolverhampton. Negli altri due incontri lo Shakhtar Donetsk deve vedersela col Basilea e il Copenhagen tenta l’impresa contro il Manchester United.

