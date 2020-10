Europa League, due italiane in campo alle 21

MILANO – Sarà il Milan la prima squadra italiana a scendere in campo oggi in Europa League, con la sfida contro lo Sparta Praga in programma alle 19 a San Siro. Alle 21, invece, toccherà alle altre due italiane: Napoli e Roma, impegnate rispettivamente con Real Sociedad e CSKA Sofia. Ecco l’elenco di tutte le partite delle 21.

Molde-Rapid Vienna

Rangers-Lech Poznan

Nizza-H.Beer Sheva

Real Sociedad-Napoli

Slavia Praga-Leverkusen

Cluj-Young Boys

Benfica-Standard Liegi

Omonia-PSV Eindhoven

Arsenal-Dundalk

Roma-CSKA Sofia

Granada-Paok

AZ-Rijeka