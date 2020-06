Europa League in Germania: i dettagli

MILANO – L’Uefa è al lavoro per ufficializzare il nuovo formato di Champions ed Europa League. La pandemia ha costretto a modificare i piani iniziali, compresi luoghi e giorni delle partite. Gli incontri che mancano per completare il torneo verranno disputati tutti in Germania, nelle città di Gelsenkirchen, Dusseldorf, Colonia e Duisburg. Come riporta Tuttomercatoweb, mercoledì dovrebbe essere ratificata la decisione, con la finale che probabilmente si disputerà proprio a Gelsenkirchen, il 21 agosto.

