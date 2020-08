Europa League: le partite in programma questa sera

MILANO – Questa sera va in scena la seconda parte degli ottavi di finale d’Europa League. Dopo la vittoria ottenuta ieri dall’Inter ai danni del Getafe, alle 18.55 tocca alla Roma provare ad accedere al turno successivo, ma la squadra di Fonseca dovrà vedersela con un avversario durissimo come il Siviglia. Sempre alle 18.55 scenderanno in campo anche Bayer Leverkusen e Rangers, mentre alle 21 sarà la volta di Wolverhampton-Olympiacos e Basilea-Eintracht Francoforte.

