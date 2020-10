Europa League, inaspettata sconfitta del Napoli. La Roma vince in rimonta

MILANO – E’ arrivata una clamorosa sconfitta casalinga per il Napoli, battuto al San Paolo per 1-0 dall’AZ Alkmaar, squadra in emergenza a causa delle numerose assenze per il Covid-19. Inizia quindi subito in salita il cammino in Europa League per la squadra di Gennaro Gattuso. In Svizzera, invece, è arrivata una vittoria in rimonta da parte della Roma sul campo dello Young Boys, grazie alle reti di Bruno Peres e Kumbulla dopo quella su rigore di Nsame. I giocatori di Fonseca affronteranno lunedì sera il Milan a San Siro, nel posticipo della quinta giornata di campionato.