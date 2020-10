Napoli, Gattuso: “Turnover? Sì, ma non troppo. Ci ho già sbattuto i denti al Milan…”

MILANO – Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in Europa League contro l’AZ Alkmaar, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha risposto in modo molto chiaro ad una domanda sul possibile turnover: “Sicuramente ci saranno tre o quattro giocatori che scenderanno in campo tra quelli che non hanno giocato in campionato contro l’Atalanta. Però non voglio stravolgere la formazione. Ci ho già sbattuto i denti: ho provato a cambiare otto giocatori quando ero al Milan, ma così si mette in difficoltà anche chi gioca. In Europa League, quindi, non faremo tantissimo turnover”.