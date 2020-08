Europa League: il sorteggio dei preliminari

MILANO – Si è svolto oggi il sorteggio per il preliminari dell’Europa League 2020/2021. Le vincenti accederanno al primo turno, mentre il Milan entrerà in scena dal secondo e, per potersi qualificare alla fase a gironi, dovrà vincere tre gare secche. Ecco gli accoppiamenti.

Tre Penne (SMR) vs Gjilani (KOS)

Lincoln Red Imps (GIB) vs Prishtina (KOS)

FC Santa Coloma (AND) vs Iskra Danilovgrad (MNE)

Engordany (AND) vs Zeta (MNE)

Glentoran (NIR) vs HB Tórshavn (FRO)

St Joseph’s (GIB) vs B36 Tórshavn (FRO)

Coleraine (NIR) vs La Fiorita (SMR)

NSÍ Runavík (FRO) vs Barry Town United (WAL)

