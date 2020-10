Europa League, due italiane in campo alle 19

MILANO – Iniziano oggi i gironi di Europa League, con tre italiane in campo: Milan, Napoli e Roma rispettivamente contro Celtic, AZ Alkmaar e Young Boys. La squadra di Gattuso e quella di Fonseca, entrambe impegnate in trasferta, apriranno le danze alle 19, mentre il Diavolo sarà chiamato in causa alle 21. Ecco l’elenco di tutte le sfide in programma alle 19.

Standard Liegi-Rangers

Bayer Leverkusen-Nizza

H. Beer Sheva-Slavia Praga

CSKA Sofia- Cluj

Paok-Omonia

PSV-Granada

Dundalk-Molde

AZ Alkmaar-Napoli

Lech Poznan-Benfica

Rapid Vienna-Arsenal

Young Boys-Roma

Rijeka-Real Sociedad