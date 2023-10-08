Lorenzo Beccarisi

Milan, chi sostituirà Theo contro la Juventus? C'è un favorito
Alla ripresa del campionato ci sarà il match tra Milan e Juventus: il terzino non ci sarà per squalifica e Pioli deve decidere il sostituto
Alla ripresa del campionato ci sarà il match tra Milan e Juventus: il terzino non ci sarà per squalifica e Pioli deve decidere il sostituto
Il Ministro della Pubblica Amministrazione, fratello del presidente rossoblù, è intervenuto a Rai Radio1 parlando degli episodi con il Milan
Il Milan è arrivato alla sosta al primo posto in classifica. Ora nella sosta saranno 12 i giocatori rossoneri impegnati con le loro nazionali
L'ex attaccante rossonero, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione del Milan finora paragonandolo a quello del 2022
L'ex allenatore del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la prestazione dei rossoneri nell'ultimo turno di Serie A
Il Milan sta volando in campionato, con 7 vittorie su 8 giornate. A gennaio invece l'esordio in Coppa Italia, ma la data del match è cambiata
Il commissario tecnico della Francia, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dei suoi attaccanti, tra cui c'è il centravanti del Milan
La Gazzetta dello Sport oggi in prima pagina, nello spazio dedicato al Milan, si concentra sull'ottimo rendimento degli esterni d'attacco
Il commissario tecnico dell'Olanda, in conferenza stampa, ha parlato così delle prospettive del centrocampista del Milan con la maglia Orange
Il presidente del Milan, in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della partita di Genova e degli obiettivi del club rossonero
Sabato 4 novembre alle 20:45 il Milan sfiderà a San Siro l'Udinese per l'undicesima giornata di Serie A: ecco le informazioni sui biglietti
Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 10 ottobre 2023
Le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali nella rassegna stampa di oggi, 10 ottobre 2023
Djamel Belmadi, commissario tecnico dell'Algeria, ha parlato del centrocampista del Milan, che deve scegliere la nazionale con cui giocare
Il 4 dicembre si terrà la cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC 2023. L'evento si aprirà con il premio per il miglior gol,
L'ex difensore del Milan, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del rendimento del centravanti francese ponendo il dubbio sulla sua importanza
L'ex difensore e commentatore, dagli studi di Sky Calcio Club, ha parlato dei meriti del Milan e del grande lavoro svolto da Mister Pioli
Il Milan sabato sera ha espugnato il campo del Genoa, arrivando alla sosta per le nazionali in testa alla classifica: il bilancio alla pausa
Il tecnico del Milan Primavera ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club, dopo la vittoria di ieri dei rossoneri sull'Atalanta
Il Milan sabato sera ha vinto sul campo del Genoa, conquistando il primo posto in solitaria: i due attaccanti sono stati gli uomini chiave
A Genova il Milan si è imposto con un gol di Pulisic, conquistando la settima vittoria su otto giornate di campionato: una prova di carattere
Il Milan Primavera ha battuto l'Atalanta, conquistando la quinta vittoria in sei partite: ora i rossoneri sono in testa come la Prima Squadra
Il designatore arbitrale è intervenuto a Dazn, per la rubrica Open Var, in cui ha parlato dell'episodio del gol vittoria del Milan col Genoa
La Gazzetta dello Sport ha pubblicato il messaggio che il manager americano ha rivolto a Pioli e al Milan dopo la vittoria di sabato a Genova
Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 9 ottobre 2023
Le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali nella rassegna stampa di oggi, 9 ottobre 2023
L'attaccante iraniano del Porto era stato uno dei gandi obiettivi del mercato estivo. Ora però potrebbe tornare in auge il suo nome a zero
Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero ha commentato le vittoria di ieri sera del Milan a Marassi contro il Genoa
Dopo la sosta il Milan è atteso dal big match con la Juventus: Pioli recupererà due infortunati, mentre per altri due c'è ancora incertezza
Il Milan arriva alla sosta in testa alla classifica: al rientro ci sarà il big match contro i bianconeri in cui mancheranno due big rossoneri