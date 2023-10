Bergomi: “I cambiamenti di Pioli responsabilizzano tutti i giocatori”

Il Diavolo quindi è arrivato alla sosta per le nazionali davanti a tutti e con grande entusiasmo. A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato dei meriti di Pioli in questa stagione: "Tutte le squadre sanno quando stanno bene o meno. Ma i cambiamenti che fa Pioli con le formazioni del Milan fanno bene, perché responsabilizzano tutti, visto che giocano anche in Champions League. E quella contro il Genoa era una partita importante. Tendenzialmente è corretto fare così: è giusto dare possibilità se hai una rosa lunga".