Crespo: “Credo che questo Milan sia superiore a quello del 2022”

Le parole dell'argentino: "Nel Milan dello scudetto c’era Ibrahimovic che aveva un peso importante sia in campo che fuori. Oggi si punta di più sul collettivo . Leao è cresciuto tantissimo e può crescere ancora ".

