Abate: “Grande reazione dei ragazzi. Avanti con fame e umiltà”

Il tecnico del Milan Primavera ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club, dopo la vittoria di ieri dei rossoneri sull'Atalanta

Ieri la Primaveraha battuto l'Atalanta per 3-1, vincendo la quinta partita in 6 giornate di campionato. Il Milansi è portato a 16 punti ed è in testa alla classifica a +2 sull'Inter, proprio come la Prima Squadra.

Ignazio Abate ha commentato la prestazione dei suoi ai canali ufficiali del club. Le sue parole: "Sono contento della grande reazione dei ragazzi, non era semplicissimo. Abbiamo fatto venticinque minuti da grande squadra, dove dovevamo passare in vantaggio. Poi il caldo, noi ci siamo allungati e abbiamo subito gol, rischiando di prendere anche il secondo. E invece abbiamo fatto un’ottima prestazione dal punto di vista tecnico, ma soprattutto da quello caratteriale. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Ma siamo a inizio campionato, non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo andare avanti con fame e umiltà".

Il tecnico rossonero ha sottolineato l'unità: "Il gruppo è ben saldo e unito quest’anno e riusciamo a trascinare tutti. Dobbiamo diminuire i tempi per inserire tutti, abbiamo bisogno del cuore e del talento di ognuno di loro. Quando i grandi sono così d’esempio, è facile per i più piccoli replicare".

