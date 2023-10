Scaroni: “Il Milan deve essere sempre in Champions. Derby? Al ritorno…”

Il presidente del Milan, in un'intervista ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della partita di Genova e degli obiettivi del club rossonero

Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il presidente del Milan ha toccato diversi aspetti. Su Giroudin versione portiere: "Devo dire che è stata una cosa fantastica, ha parato per davvero. Secondo me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto. Quando si crea quello spirito, niente è impossibile".

Gli obiettivi del club: "Io ho in mente che il Milan deve essere sempre in Champions League. Basta, non ho altri obiettivi".

Sullo Scudetto: "Se mi chiede se mi piacerebbe vincerlo, le rispondo sì, moltissimo. Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions League perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci guardino. Questo è il mio modo di ragionare. Da questo punto di vista essere primi è un passo in quella direzione".

Il derby: "C'è il ritorno, ci sarà Milan-Inter e ci andrò perché non è trasferta. Non sono andato a Inter-Milan perché era in trasferta, ma andrò a Milan-Inter e sono sicuro che faremo molto bene".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.