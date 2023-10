Rocchi: “Non c’è la certezza del tocco di braccio di Pulisic”

Il designatore arbitrale è intervenuto a Dazn, per la rubrica Open Var, in cui ha parlato dell'episodio del gol vittoria del Milan col Genoa

Dopo Genoa-Milan ci sono state molte polemiche per il gol di Pulisic. Il club rossoblù infatti si è lamentato per un tocco di braccio dell'americano. Su questo episodio si è espresso il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a Dazn, nella rubrica Open Var: "Non c'è la certezza del tocco di braccio di Pulisic, mi rendo conto che l'azione lasci tanti dubbi, non sono nato ieri e ho arbitrato anch'io. Ma visto che non c'è una telecamera che dia la sicurezza vale la decisione del campo".

Il principio: "Cerchiamo sempre la verità, laddove non la si trovi non si deve andare a sensazione. La tecnologia ci ha dato una grossa mano: avremmo perso il rigore del Bologna contro l'Inter per esempio, o altre due situazioni dentro di questa giornata. Noi insistiamo su arbitri che decidano, e ciò che è successo in Genoa-Milan è questo".

Mandare l'arbitro al monitor: "Lo devo mandare con la certezza. Se tu lo chiami senza sicurezza lo confondi. La metodologia di lavoro è questa, poi a fine stagione tireremo le somme. Tu devi dare la certezza all'arbitro in campo". In tutto questo, grande attenzione. Ora il Milan accelera sul serio: "Previsti due colpi a gennaio! Svelati i nomi" <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.