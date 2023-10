Milan, cambia la data dell’esordio in Coppa Italia: il motivo

Il Milan sta volando in campionato, con 7 vittorie su 8 giornate. A gennaio invece l'esordio in Coppa Italia, ma la data del match è cambiata

Il Milansta volando in campionato, dove è arrivato alla sosta in vetta solitaria. In Championsinvece si giocherà molto nel doppio confronto con il Psg. Ma con l'anno nuovo ci sarà anche un altro impegno. Ci sono novità infatti sul percorso del Diavolo in Coppa Italia. I rossoneri infatti inizieranno il 2024 proprio con l'esordio stagionale nella coppa nazionale.