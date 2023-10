Sacchi: “Il sorpasso sull’Inter ha un peso specifico che può farsi sentire”

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero ha commentato le vittoria di ieri sera del Milan a Marassi contro il Genoa

Il Milanieri ha conquistato tre punti d'oro. I rossoneri hanno battuto 1-0 il Genoa a Marassi, portandosi in testa alla classifica a +2 sull'Inter. Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato la vittoria della squadra di Pioli.

L'analisi della vittoria: "Il guizzo di Pulisic regala il primato solitario al Milan. Partita difficile per i ragazzi di Pioli, dopo l’impegno in Champions League: il Milan aveva speso parecchio in Germania contro il Borussia Dortmund e l’allenatore ha cercato energie nuove tra chi finora era stato meno utilizzato. Le coppe, si sa, sono bellissime da giocare, però si paga sempre un prezzo alto in termini di sforzo atletico e mentale. Vincere partite così è davvero importante perché aumenta l’entusiasmo. I rossoneri, a conti fatti, hanno vinto 7 gare su 8: in pratica hanno sbagliato (e giustamente perso) soltanto il derby contro l’Inter".

Il bilancio finora: "Un avvio di stagione da applausi, soprattutto considerando il fatto che in estate la squadra era stata pesantemente modificata. Ciò vuol dire che Pioli ha lavorato bene cercando di trasmettere le sue idee e i giocatori pure, perché le hanno recepite e le stanno mettendo in pratica. Il sorpasso sull’Inter, anche se è troppo presto per definirlo decisivo, ha un peso specifico che può farsi sentire. Contro il Genoa si è visto il carattere più che il gioco. La squadra mi è parsa un po’ troppo lunga in certi momenti, però c’è tempo per correggere gli errori".

