Deschamps: “Giroud ha 37 anni. Al Milan ha minutaggio, ma…”

Didier Deschamps, ct francese, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei transalpini. Il tecnico si è soffermato sugli attaccanti, tra cui proprio Giroud: "La gerarchia si sta evolvendo, non è perché c'è uno che segnerà tre gol e un altro che non segna, allora chi ne avrà segnati tre diventerà in automatico il titolare. Entra nelle riflessioni anche il profilo dei giocatori. Olivier ha 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Ha un certo minutaggio con il Milan ma raramente gioca partite intere".