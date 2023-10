Milan, ritorno di fiamma per Taremi: contatti con l’entourage

L'attaccante iraniano del Porto era stato uno dei gandi obiettivi del mercato estivo. Ora però potrebbe tornare in auge il suo nome a zero

Il Milan ha avuto un grande avvio di stagione fino a qui. In campionato sono arrivate 7 vittorie , con la sola, pesante, sconfitta nel derby. I rossoneri infatti sono in testa alla classifica a +2 sull'Inter .

La dirigenza nel frattempo continua a studiare le prossime mosse per le future sessioni di calciomercato . E per la prossima estate ci potrebbe essere un ritorno di fiamma . Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il Milan è pronto a tornare su Mehdi Taremi .

L'attaccante del Porto era stato già vicino in estate, ma la trattativa con i lusitani non era andata a buon fine. Ora sono ripresi i contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore, che andrà in scadenza con i portoghesi a fine stagione. L'obiettivo del Milan sarebbe quello di trovare l'accordo per portare a Milano il bomber iraniano a zero a giugno.