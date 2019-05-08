Calciomercato Atalanta: indiscrezione clamorosa! In arrivo un classe 2006
L'Atalanta è sempre attenta ai giovani prospetti europei (e non solo). Stando alle ultime notizie sarebbe in arrivo...
L'Atalanta è sempre attenta ai giovani prospetti europei (e non solo). Stando alle ultime notizie sarebbe in arrivo...
L'Atalanta è alla ricerca di un vice De Roon e la società bergamasca è alla ricerca di un calciatore che possa fare al caso loro
L'Atalanta è terra di giovani talenti. L'ultimo di questi è stato lanciato da Gasperini, ma avrebbe già una coda di club interessati
Scopriamo insieme le pagelle di Roma-Atalanta, match valido per la 14a giornata del campionato di Serie A. Di seguito i voti...
C'è un calciatore tra le fila dell'Atalanta che sarebbe finito nella short list di diversi top club europei, scopriamo di chi parliamo...
Manca veramente poco alla sessione invernale di calciomercato. L'Atalanta è pronta a rafforzare ancor di più il proprio organico...
Il mercato è alle porte e l'Atalanta vorrà inserire in rosa qualche calciatore funzionale da regalare al proprio tecnico...
Diversi club Europei hanno messo nel mirino il centrale svedese dell'Atalanta. Questi i nomi dei possibili sostituti nel caso in cui...
La Dea è pronta a prelevare dal mercato un calciatore che possa sostituire Ademola Lookman, faro indiscusso dell'Atalanta
A breve inizierà il calciomercato invernale e l'Atalanta è pronta a prelevare un giovane talento del panorama calcistico
Lookaman è certamente uno degli uomini simbolo dell'Atalanta, il calciatore è stato dominante in diverse occasioni...
Il Paris Saint Germain potenza economica e calcistica del panorama mondiale è pronta a mettere sul piatto fior di soldi per arrivare...
L'Atalanta è pronta ad intervenire sul mercato invernale per regalare al proprio tecnico un vice Retegui. Questi i profili sondati...
C'è un club di Premier League che sarebbe pronto a fare follie per un calciatore che milita nell'Atalanta, scopriamo di chi si tratta
Scopriamo insieme le pagelle di Young Boys-Atalanta, match valevole per la fase a girone unico di Champions League
Indiscrezione incredibile in casa Atalanta. I bergamaschi sono alla ricerca di un attaccante che potrebbe arrivare dai partenopei
Il calciomercato si avvicina a grandi passi e le big di Europa sono pronte ad intervenire in quei ruoli che non convincono in pieno...
L'Atalanta è pronta ad intervenire a gennaio per regalare a Gasperini un innesto. Ma il nome, secondo indiscrezioni arriva dal Brasile...
L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è interessata ad un attaccante. L'obiettivo della dirigenza bergamasca è di prelevarlo a gennaio...
Le pagelle di Parma-Atalanta di questa sera. Con i voti ed il commento giocatore per giocatore dopo il match del Bentegodi
Il Milana avrebbe messo nel mirino un giovane talento di proprietà del Bologna. Sartori però difficilmente avallerà la sua partenza
L'Atalanta programma la prossima sessione invernale. Sulla lista della dirigenza resiste però un nome, concretizzabile grazie a due giovani
L'Atalanta sarebbe piombata su un giovanissimo terzino di prospettiva. Su di lui però si registra l'interesse di diversi top club
La dirigenza atalantina è pronta ad inserire in rosa un nuovo attaccante. Il nome però arriva direttamente dalla Premier League
C'è una vecchia conoscenza della nostra Serie A che sarebbe pronta ad abbracciare Gasperini e l'Atalanta già nella sessione invernale
Il tecnico del Manchester City è pronto a scatenare il proprio direttore sportivo per portare in Inghilterra un calciatore atalantino
Giungono rumors incredibili per gennaio. La Dea spinge forte per gennaio per un talento generazionale del Santos
Le mosse della Dea
Castagne punta alla Champions
Le parole dell'atalantino Toloi