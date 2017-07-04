MILANO - L'ex portiere di Monaco e Milan, Flavio Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Tra i discorsi che sono usciti fuori, il portiere ha detto la sua sul rinnovo di Donnarumma: "Hanno vinto entrambe: il Milan si è tenuto un gran portiere con un gran futuro e giovanissimo, mentre lui e il procuratore hanno vinto dal punto di vista economico. Ma anche Donnarumma, a restare titolare al Milan, ci ha guadagnato professionalmente, aveva bisogno di restare titolare in rossonero: all'Europeo forse ha avuto solo un calo fisico e psicologico, ma magari non legato al suo rinnovo. Credo comunque che sia il portiere del futuro, ora è tutto nelle sue mani: gli altri hanno fatto il massimo, ora tocca a lui. Ha qualità, fisico e mentalità, adesso devono arrivare i fatti".

Poi ha detto la sua sul mercato rossonero: "Il Milan è in fase di costruzione, per adesso il mercato va bene, stanno costruendo una squadra, spero che sia in chiave di un progetto. Non mi aspetto una rosa per vincere tutto subito, ma che sia allestita per tornare ai massimi nel giro di due-tre anni. Rinforzi in difesa servono, spero che il mister e chi dirigerà il mercato abbiano idee chiare. Però si deve guardare in tutti i settori del campo, anche davanti, per il lungo termine, ci vuole qualcosa in più". Intanto Kalinic vuole solo il Milan

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