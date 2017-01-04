Hakimi: "Un onore essere all'Inter, ripagherò la fiducia"
Le parole del laterale nerazzurro
Le parole del laterale nerazzurro
Le parole dell'attaccante nerazzurro
Le parole del neo tecnico nerazzurro
Parla l'ex Presidente nerazzurro
Le parole della moglie-manager di Icardi
Il belga ha parlato a Sky Sport
Le parole del "Toro"
Le ultime in casa nerazzurra
Icardi sta per tornare
Nainggolan out contro il Milan?
La situazione dei cugini
Icardi sembra salutare l'Inter
Le parole di Wanda Nara
Le parole del tecnico nerazzurro
L'episodio vicino San Siro
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport
Le parole di Spalletti
Le ultime in casa nerazzurra
L'Inter potrebbe offrire un contratto allo special one
La situazione di Luciano Spalletti
Le parole del tecnico nerazzurro
L'Inter vince col Benevento
Il capitano dell'Inter mette paura ai suoi tifosi
Il centrocampista dell'Inter si è espresso sul derby della Madonnina
L'ex calciatore Zenoni ha parlato del Milan.
L'ex difensore Graziano Bini ha parlato del Milan.
Il giornalista Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli.
Il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni. Leggiamole insieme.
Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese, Del Neri, dopo la sconfitta con l'Inter.
Ignazio Abate ha parlato a Milan Tv: leggiamo insieme le sue dichiarazioni.