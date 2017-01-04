La Juve non si arrende: "Calciopoli? Cercheremo ancora di riprenderci i due Scudetti"
Le dichiarazioni del club bianconero
Le dichiarazioni del club bianconero
Le parole del difensore bianconero
Rinnovo per Mario Mandzukic
Le parole del tecnico della Juventus
Dybala regala la vittoria alla Juventus
Le parole di Paratici
Il marocchino out per infortunio
Le parole di Max Allegri
L'ex calciatore Pizarro ha parlato del Milan.
L'ex calciatore Zenoni ha parlato del Milan.
Il giornalista Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli.
Le ultime dichiarazioni del giornalista Stefano De Grandis sul Milan
Ignazio Abate ha parlato a Milan Tv: leggiamo insieme le sue dichiarazioni.