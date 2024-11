Calciomercato Atalanta: Guardiola è pronto a fare follie per averlo | News

Da diversi anni ormai, Bergamo è terra di grandi talenti. La programmazione Percassi-Gasperini ha regalato al palcoscenico internazionale diversi talenti incredibili. A partire da Hojlund, passando per Koopmeiners fino ad arrivare a Lookman ed Ederson. Tutto il mondo osserva le gesta della Dea. La finale di Europa League di Dublino è stata solamente il coronamento di un progetto vincente che ha messo in vetrina, ancora una volta, tutti i talenti orobici. La Premier League osserva interessata e Guardiola sarebbe pronto a fare follie per portare al Manchester City un calciatore nerazzurro <<<