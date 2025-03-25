Calciomercato Cagliari: l'attaccante verrà riscattato? Il prezzo è basso...
C'è un calciatore che è arrivato in sordina nelle ultime ore di calciomercato del Cagliari che ha già messo in mostra tutte...
C'è un calciatore che è arrivato in sordina nelle ultime ore di calciomercato del Cagliari che ha già messo in mostra tutte...
Il Cagliari di mister Davide Nicola inizia a muovere i primi passi sul mercato estivo. L'obiettivo della dirigenza rossoblù...
L'obiettivo del Cagliari di Davide Nicola è quello di raggiungere al più presto la salvezza, per poi iniziare a programmare...
Il calciomercato del Cagliari non è di certo concluso ed i rossoblù sono alla ricerca di talenti che possano apportare maggiore qualità
Il Cagliari continua a monitorare il mercato estivo, nonostante ancora la salvezza non sia arrivata con ufficialità e le trattative
Uno dei giocatori maggiormente talentuosi della rosa di Davide Nicola è prossimo alla scadenza contrattuale e la dirigenza del Cagliari
Uno dei punti fermi del Cagliari di mister Davide Nicola è un difensore che nel corso di questa stagione ha dimostrato sia ai tifosi...
Il Cagliari è pronto a lottare per raggiungere la salvezza, ma la dirigenza ed il direttore sportivo Nereo Bonato è già a lavoro per provare
Il Cagliari alle prese con il campionato, dove vorrà raggiungere al più presto i punti salvezza, è alla ricerca di calciatori che possano...
Al termine di questa stagione il Cagliari dovrà prendere diverse decisioni soprattutto legate a quali calciatori rinnovare...
Il Cagliari vuole restare in Serie A. Mancano ormai pochissime partite al termine di questa stagione e la squadra di mister Davide Nicola
Il calciomercato del Cagliari non è terminato. La squadra allenata da Davide Nicola è sempre alla ricerca di talenti che possano aiutare
Il calciomercato del Cagliari è pronto ad avviarsi. Il club di Giulini è pronto a mettere sul piatto una buona cifra per strappare un talento
Uno dei calciatori che maggiormente rappresenta il valore del Cagliari è un centrocampista che sarebbe a lavoro con la società...
L'obiettivo del Cagliari è di raggiungere al più presto la salvezza per poi provare a trattenere tutti quei calciatori che nell'ultimo anno..
Il calciomercato del Cagliari non è chiuso. La squadra di Davide Nicola è a lavoro per risolvere qualche situazione...
Nel mercato invernale del Cagliari c'è un calciatore che sarebbe stato ad un passo dal vestire una nuova maglia. A giugno però le cose
C'è un calciatore tra le fila del Cagliari che sta mostrando a tutta Italia il suo talento. L'obiettivo primario dei sardi però...
Tra le fila del Cagliari sono diversi i calciatori che al termine della stagione possono salutare l'isola per trasferirsi altrove...
L'obiettivo del Cagliari continua ad essere quello di raggiungere al più presto la salvezza, ma bisognerà comunque iniziare a programmare
L'obiettivo del Cagliari continua ad essere quello di raggiungere la salvezza. La squadra allenata da Davide Nicola sta provando...
C'è un calciatore che milita nel Cagliari che al termine della stagione potrebbe decidere di salutare tutti alla ricerca...
Il Cagliari vuole salvarsi al più presto per iniziare a programmare la prossima stagione. Nereo Bonato, direttore sportivo dei rossoblù
C'è un calciatore del Cagliari che da quando è sbarcato in rossoblù ha convinto veramente tutti. Il ragazzo, dunque, al termine...
C'è un calciatore che ha salutato il Cagliari alla ricerca di più continuità che sta facendo benissimo con il suo attuale club
Il calciomercato del Cagliari non è terminato, anche se l'obiettivo primario della società ad oggi è quello di raggiungere la salvezza
Il calciomercato del Cagliari è sempre aperto, ma l'obiettivo primario del club di Davide Nicola è quello di raggiungere...
Uno di questi calciatori sta facendo molto bene con il Cagliari e stando alle ultime notizie sarebbe finito nel taccuino di un club...
C'è un calciatore del Cagliari che ha dimostrato nel corso di questi mesi di essere un tassello fondamentale nelle gerarchie