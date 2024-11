Calciomercato Atalanta: il vice Retegui arriva da una big italiana |News

La sessione invernale di calciomercato è dietro l'angolo e la dirigenza atalantina vorrà regalare a Gian Piero Gasperini qualche innesto funzionale da inserire nei propri schemi. Con Zaniolo che non ha convinto in pieno il tecnico e con Scamacca che sarà fermo ai box almeno fino a Primavera, la Dea è alla ricerca di un attaccante. Ma il nome in testa di Tony D'Amico viene dalla nostra Serie A. Scopriamo di chi si tratta<<<