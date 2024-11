Calciomercato Atalanta: l’innesto per gennaio arriva dal Brasile | News

Dopo la vittoria dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen arrivata nella scorsa stagione, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini non intende frenare la propria corsa. I bergamaschi vogliono lottare per il vertice: sia in Serie A che nelle competizioni europee - e proprio per questo sarebbero pronti a prelevare sul mercato di gennaio un vero e proprio predestinato direttamente dal campionato brasiliano. Per il ruolo di difensore spunta un nuovo profilo. Questa la novità di giornata<<<.