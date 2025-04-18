Calciomercato Fiorentina: occhi nella Capitale, Pradè lo porta a Firenze?
La Fiorentina è a lavoro per regalare ai propri tifosi un gruppo squadra sempre più competitivo e proprio per questo Pradè...
La Fiorentina è a lavoro per regalare ai propri tifosi un gruppo squadra sempre più competitivo e proprio per questo Pradè...
La stagione sta per terminare e la Fiorentina starebbe iniziando a monitorare diversi profili per la sessione estiva...
Il calciomercato non è ancora aperto, ma i rumors di mercato iniziano a circolare in vista della prossima sessione estiva...
Per il rinnovo di Dodò continua a non arrivare la fumata bianca. Il club viola sembrerebbe pronto a prolungare il contratto...
La squadra allenata da Raffaele Palladino è pronta a pianificare il mercato che verrà. Sono molte le decisioni che dovrà prendere...
La Fiorentina è sempre vigile sul mercato alla ricerca di talenti che possano fare al suo caso. Uno degli obiettivi del club viola...
La Fiorentina ha in rosa diversi talenti validissimo che sarebbero finiti nel mirino di diverse squadre sia di Serie A che estere...
Il Milan che ha ancora in ballo una finale di Coppa Italia da giocare mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico contro il Bologna
La Fiorentina è a lavoro da diverse settimane per provare a blindare un talento presente in rosa, che starebbe riscontrando un successo
La Fiorentina è già a lavoro per anticipare qualche mossa sul mercato, in vista della sessione estiva. Tra le priorità del patron Commisso
Prima del termine della stagione la Fiorentina vuole risolvere diverse questioni legate sia al mercato che al rinnovo contrattuale...
Il calciomercato è alle porte e la Fiorentina è alla ricerca di innesti da inserire all'interno di un gruppo rotato che sta portando...
La Fiorentina, squadra molto attenta ai giovani talenti sparsi per tutto il mondo è alla ricerca di un prospetto futuribile da inserire...
C'è un calciatore della Fiorentina che avrebbe fatto strizzare gli occhi di Rocco Commisso che ora non avrebbe nessuna intenzione di cederlo
C'è un calciatore della Fiorentina che è volato altrove nel corso delle scorse sessioni di mercato che sembrerebbe...
C'è un calciatore di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito in un altro club che potrebbe essere riscattato dopo le sue ultime uscite
La Fiorentina continua a rincorrere un piazzamento europeo per la prossima stagione, ma i pareri sulla gestione di mister Raffaele Palladino
La Fiorentina ha in rosa diversi calciatori finiti nel mirino di altri club, sia italiani che stranieri. Il nome del momento è un attaccante
La stagione sportiva sta giungendo al termine e la Fiorentina è a lavoro da diverse settimane per risolvere diverse questioni interne
C'è un calciatore tra le fila della Fiorentina che non sta convincendo in pieno la dirigenza viola e dunque al termine di questa stagione
La Fiorentina di Rocco Commisso è a lavoro su diversi tavoli per risolvere delle tematiche, a partire dai possibili rinnovi contrattuali
La Fiorentina è pronta a lavorare sul mercato in entrata. Il club viola per l'estate vuole rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione
La Fiorentina inizia a muovere i primi passi in orbita futura. Il direttore sportivo della viola Daniele Pradè avrebbe in mente...
La Fiorentina prima di fissare accordi con altre società per l'acquisto di calciatori vorrà prima provare a blindare tutti i talenti...
La Fiorentina è pronta a risolvere qualche situazione legata sia ai rinnovi contrattuali che ai riscatti dei giocatori arrivati a gennaio...
Il calciomercato della Fiorentina è pronto a decollare, il club viola vuole provare a blindare tutti i talenti presenti in rosa e provare
Il calciomercato della Fiorentina è tutt'altro che terminato, la squadra starebbe già iniziando a pianificare la prossima sessione estiva
C'è un calciatore che milita tra le fila della Fiorentina che nelle ultime settimane sembra aver preso in mano le redini del centrocampo...
Il calciomercato della Fiorentina è tutt'altro che concluso. La squadra capitanata da mister Palladino vuole iniziare a programmare...
La Fiorentina di Rocco Commisso sembrerebbe pronta a mettere in piedi un altro mercato da sogno. La volontà del patron viola