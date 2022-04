Verso Torino-Milan: Pioli in vantaggio su Juric, tutti i precedenti

A poche ore dalla sfida dell'Olimpico Grande Torino analizziamo lo storico tra i rossoneri di Stefano Pioli e i granata di Ivan Juric.

Il Torino di Juric attende il Milan di Stefano Pioli. Una sfida importante che i rossoneri non devono sbagliare per ritrovare i tre punti. Il Diavolo vuole tornare a vincere per mandare a tutti un segnale forte per la lotta al titolo. Le squadre arrivano in due momenti totalmente diversi. Il Milan è reduce dal pareggio per 0-0 dopo 3 vittorie consecutive. Il Torino ha ritrovato la vittoria dopo 2 pareggi e 2 sconfitte sul campo della Salernitana.