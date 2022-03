Verso Cagliari-Milan, Pioli è ancora una volta l’arma in più

Nelle sfide con Mazzarri i precedenti sorridono al tecnico rossonero e il Cagliari è la squadra con cui ha vinto di più.

Dopo la rimonta del Napoli per 2-1 contro l'Udinese per il Milan stasera è vietato sbagliare. I partenopei raggiungono momentaneamente i rossoneri in testa alla classifica e i tifosi si augurano che la squadra possa riprendersi la vetta solitaria nella sfida di stasera contro il Cagliari.