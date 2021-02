Milan, Calhanoglu tra la Stella Rossa e il rinnovo, ecco le ultime news

MILANO – Nelle ultime ore è andato in scena l’incontro tra Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu e la dirigenza del Milan. Nonostante le ultime prestazione opache il numero dieci rossonero resta uno dei calciatori più importanti della rosa del Diavolo. E’ stato tra i principali protagonisti della straordinaria prima parte di stagione disputata dalla squadra di Pioli e c’è quindi la ferma volontà di rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa dura ormai da diversi mesi e il Milan sta cercando di accelerare per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il tempo inizia a stringere. Frederic Massara e Paolo Maldini vogliono ovviamente scongiurare il pericolo di perdere il proprio fantasista a parametro zero.

Tra domanda e offerta

Anche adesso, infatti, qualora volesse Hakan potrebbe firmare un pre accordo con un’altra squadra in vista della prossima stagione. La sua priorità, però, si chiama Milan. Calhanoglu vorrebbe portare avanti la sua avventura all’ombra del Duomo iniziata nell’estate del 2017. Tuttavia, per firmare il rinnovo chiede un cospicuo aumento di stipendio. Il classe ’94 percepisce un ingaggio da due milioni e mezzo di euro. Ed è proprio la distanza fra domanda e offerta che deve ancora essere limata per poter trovare l’intesa definitiva. Attualmente balla un milione. Cinque la richiesta del giocatore e del suo agente, quattro la proposta avanzata dalla società, che vorrebbe prolungare sino al 2025. Probabilmente questa differenza verrà colmata attraverso l’inserimento di alcuni bonus, legati alle presenze e ai goal.

Un nuovo incontro in programma

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana andrà in scena un nuovo summit tra le parti. Il Milan e Gordon Stipic torneranno a parlare del rinnovo del fantasista turco. Intanto questa sera a San Siro arriverà la Stella Rossa e Calhanoglu dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto dietro all’unica punta dovrebbe esserci Rade Krunic. Una scelta anche virtù della prossima giornata di campionato: lo scontro diretto con la Roma.