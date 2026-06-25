Uno dei sogni di mercato dei rossoneri di Milano o meglio della nuova guida tecnica Ruben Amorim. Il portoghese ha avuto pochissimo tempo per vederlo all'opera e proprio per questo motivo potrebbe lavorare intensamente per averlo a disposizione e fare la differenza sul mercato in entrata ed in uscita. Un nome che sicuramente cambierebbe le sorti del mercato, ma anche della mediana dei rossoneri di Milano che al momento non riescono ancora a fare la differenza. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quali altre squadre sono fortemente interessate alle giocate di un centrocampista che ha tutto per dire la sua ad alti livelli.

Non solo il Milan su Hjulmand

Morten Hjulmand

Una vera e propria Mission Impossible come si può leggere dal titolo. Per quale motivo una trattativa di mercato dovrebbe avere un epiteto di questo livello? Semplice. Il calciatore al momento è stato messo sotto osservazione da una delle squadre più importanti del calcio Mondiale: il Manchester City. Le qualità di Hjulmand non sono in dubbio ed in Italia ne abbiamo avuto la prova quando ha indossato la maglia del Lecce. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quelli che possono essere i costi di questo affare. Ecco le cifre che possano portare alla chiusura dell'operazione.

Il costo dell'affare

da capire, visto che si parla di diversi milioni di euro per arrivare alla conclusione. La richiesta iniziale dello Sporting Lisbona dovrebbe superare all'incirca quota. Una cifra non semplice da gestire ed anzi corposa sotto tutti i punti di vista. Sicuramente il Manchester, complice ancheche ha tutt'altro che chiaro il suo futuro. Adesso non resta che attendere l'evolversi della situazione e soprattutto di questo importante affare di mercato.