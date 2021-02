Europa League, Milan-Stella Rossa: i convocati di Pioli

MILANO – Questa sera si affronteranno a San Siro Milan e Stella Rossa, per il ritorno dei sedicesimi di finale d’Europa League. Le squadre ripartiranno dal 2-2 maturato una settimana fa, nella gara di andata, al Marakàna di Belgrado. Mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati, composta da ventidue calciatori. Torna a disposizione Brahim Diaz, mentre restano ancora ai box Ismael Bennacer e Mario Mandzukic.

Portieri: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tătărușanu.

Difensori: Davide Calabria, Diogo Dalot, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori.

Centrocampisti: Hakan Çalhanoğlu, Samuel Castillejo, Brahim Diaz, Franck Kessie, Rade Krunić, Soualiho Meïte, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali.

Attaccanti: Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Ante Rebić.

PIOLI IN CONFERENZA – “Vedo un gruppo determinato e volenteroso. Non è un momento semplice, ma abbiamo il desiderio di tornare in fretta sui nostri livelli. Alla squadra ho detto che mancano soltanto tre mesi alla fine della stagione e che voleranno via. Bisognerà dare tutto in questo rush finale. Sappiamo che dobbiamo ripartire dopo due brutte gare in campionato, però la nostra squadra non si demoralizza per due risultati negativi. Abbiamo analizzato il derby contro l’Inter. Purtroppo abbiamo messo poca intensità nella prima mezzora e ci siamo ritrovati subito in svantaggio. E’ stato un grande errore. Non ritengo sia un fallimento cadere nel derby, ma fallisci se non ti rialzi. Mi aspetto quindi una reazione importante già a partire dalla sfida con la Stella Rossa. Teniamo molto all’Europa League, abbiamo fatto tanto per arrivare fino a questo punto e vogliamo andare avanti. Sappiamo di partire con un piccolo vantaggio grazie alle due reti che abbiamo segnato in trasferta, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Dovremo mettere in campo determinazione e qualità”.