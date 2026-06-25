Markus Krosche era stato selezionato dal Milan per diventare il nuovo "responsabile del calcio", ma infine l'Eintracht Francoforte ha deciso di non permettere la sua partenza. Tuttavia, la sua esperienza nel club tedesco sembra essere prossima a una conclusione, e il suo addio appare solo questione di tempo poiché il rinnovo del contratto che scade nel 2028 è molto poco probabile. Il dirigente tedesco si sente pronto per fare il passo decisivo verso un club di alto livello.

La Bild riporta un'informazione molto interessante riguardo al contratto di Krosche, che prevede una clausola di rescissione valida soltanto durante il mercato invernale di gennaio. Questa clausola ammonta a qualche milione di euro e si applica unicamente a determinati club, fra cui Bayern Monaco, Borussia Dortmund e alcune squadre di punta della Premier League.

Chi vuole Leao?

Con le parole rilasciate recentemente dopo aver segnato il suo primo gol durante il Mondiale, Rafael Leao ha cercato di ricucire il suo rapporto con il Milan. Ha affermato: "In questo momento la mia attenzione è sul Mondiale. Posso dire che l’allenatore è molto capace, ha fatto bene in Portogallo, mentre la sua esperienza allo United non è andata come sperava, ma rimane un grande tecnico. La mia vita la deciderò dopo il Mondiale". Tuttavia, il futuro di Leao con il club rossonero rimane incerto. Qualsiasi scelta verrà effettuata dopo il torneo e dopo un incontro con Ruben Amorim, anche se per risolvere la questione sarà necessaria una significativa opera di mediazione tra il calciatore, i suoi agenti e la nuova dirigenza.

Nelle settimane passate, Leao aveva dichiarato conclusa la sua esperienza con il Milan, esprimendo il desiderio di giocare in campionati diversi dalla Serie A. Ma di quali “nuove sfide” stava parlando Rafa esattamente? La Gazzetta dello Sport riporta: “Il Barcellona e il Manchester United non hanno mai dato seguito concreto ai primi interessamenti, mentre l’Arabia continua a essere un’opzione valida, data la potenziale importanza economica dell’offerta, magari dall’Al-Hilal di Theo Hernandez. Si potrebbe creare di nuovo la 'Theao', questa volta al di fuori dei riflettori del grande calcio europeo”.