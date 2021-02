Calciomercato Milan – Maldini sfida le big di Premier: “In estate sarà sul mercato”

MILANO – Uno degli obiettivi di lungo corso del Milan sta per sfumare. Almeno stando a quanto dichiara il giornalista sportivo Fabrizio Romano, sul suo podcast di calciomercato: ‘Here We Go’. Il futuro di Nikola Milenkovic è sempre più lontano dalla Fiorentina, lo avevamo riportato. Il calciatore non rinnoverà con la società di Rocco Commisso, allettato dalle offerte che potrebbero arrivare dall’Inghilterra, da club di prima fascia. I rossoneri però avevano messo gli occhi sul serbo, la scorsa estate, quando Paolo Maldini e Frederic Massara erano alla ricerca di un centrale da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli. Un innesto di qualità, ma anche giovane per il futuro. Il giocatore della Fiorentina era una degli obiettivi principali, insieme a Simakan e Kabak.

Non se ne fece nulla, però per nessuno dei tre. Milenkovic sfumò a causa delle alte richieste della società viola, 40 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Troppo per la casse del Diavolo e a gennaio in quel ruolo è arrivato Fikayo Tomori in prestito dal Chelsea. Una situazione che andrà analizzata tra qualche mese, quando il Milan deciderà se versare, o meno, 28 milioni di euro nella casse dei Blues per il cartellino dell’Inglese.

E la pista legata al calciatore della Fiorentina? Complesso arrivare al calciatore, anche perché lui preferirebbe andare in Premier League, come detto. Le due squadre di Manchester sono interessate e in estate potrebbe partire la più classica delle aste estive a colpi di rilancio tra City e United. Sul difensore però Fabrizio Romano ha detto: “Milenkovic non firmerà il rinnovo con la Fiorentina, in passato è stata rifiutata una grande offerta del West Ham, che per il serbo aveva messo sul piatto 25 milioni di euro, i viola secondo me ne volevano 40. Proposta rispedita al mittente. Il Manchester United è interessato a lui da sempre. Molto probabilmente il serbo andrà a giocare in Premier League“. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<