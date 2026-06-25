Carlo Pellegatti, nel corso dell'ultima trasmissione di Tutti Convocati su Radio 24, ha discusso di Rafa Leao, del suo futuro e della rete segnata nel Mondiale contro l'Uzbekistan. Ecco cosa ha detto.

La Gazzetta dello Sport

"Siamo felici che, dopo la prima prestazione deludente del Portogallo al mondiale, non parlando di Leao ma del Portogallo in generale, abbia trovato il modo di segnare. Ieri ha commesso un errore nello stop, ma successivamente ha recuperato questo pallone e ha tirato bene, aveva bisogno di una spinta morale. Ha dichiarato che deve prendere una decisione, e da quello che so, Amorim non sembra essere molto propenso a puntare su di lui per la stagione prossima. "Leao-Milan, si riaccende la questione. Rafa sostiene Amorim: 'E' capace'. Così cerca di riparare il legame. Questo è il titolo di stamattina det, che mette in evidenza come, dopo aver segnato con il suo Portogallo al Mondiale, l'attaccante, che precedentemente aveva affermato di considerare concluso il suo tempo con il, ha usato espressioni diplomatiche verso la società di via Aldo Rossi:

"Il mio futuro al Milan? In questo momento devo focalizzarmi sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che è molto capace, ha fatto bene in Portogallo, mentre allo United non ha avuto i risultati sperati, ma rimane un ottimo tecnico. Prenderò decisioni sulla mia vita dopo il Mondiale". È molto probabile che il colloquio tra Leao e il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, sarà determinante al termine del torneo mondiale".

Durante l'ultimo episodio di Tutti Convocati, trasmesso su Radio 24, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha discusso di Rafa Leao e della sua situazione attuale con il Milan. Ecco le sue osservazioni.

"Non è un giocatore di base per il Portogallo e potrebbe non essere neppure per il Milan della prossima stagione. Ho sentito che Amorim ha alcune riserve, o per meglio dire, desidera costruire il Milan attorno a Leao, ma c’è un passaggio cruciale: dove andrà? Qualcuno lo acquisterà? Al momento, non ci sono offerte concrete, poiché Leao preferisce giocare in Inghilterra o Spagna, ma né in Inghilterra né in Spagna i club principali sembrano interessati. La sua performance al Mondiale non è iniziata nel migliore dei modi, anche se ha segnato quando la partita era già sul 5-0. Dunque, dico che è meglio attendere per vedere cosa accadrà, perché forse tra un mese quando il Milan si ritrova, Leao è ancora lì e per la prima di campionato a Torino non sarà più presente. "