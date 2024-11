Bergomi: “Il Milan voleva recuperare palla alta, ma la Juventus sa gestire”

Anche in questa giornata il Milan ha perso terreno rispetto alla vetta della classifica. La squadra di Fonseca , infatti, ha pareggiato 0-0 contro una Juventus rimaneggiata, scesa in campo senza un centravanti di ruolo . Proprio su questo aspetto si è soffermato Beppe Bergomi , dallo studio di Sky Calcio Club.

L'analisi dell'ex difensore

"Ho visto la partita con più centrocampisti in campo: da una parte per necessità, anche se la Juventus un giocatore offensivo in più poteva metterlo, Weah. L'idea tattica del Milan era di far giocare la Juventus per recuperare palla alta, ma la Juventus sa gestire bene la palla e quando la perdeva scappava subito all'indietro".