Calciomercato, rivoluzione Milan: guardate la formazione con Allegri in panchina!

Massimiliano Allegri è sempre tra i nomi in cima alla lista dei candidati per il post-Conceicao per la panchina del Milan. Il tecnico livornese, grande ex rossonero, sarebbe pronto a tornare a Milano: l’idea di allenare nuovamente in Serie A e di tornare alla guida del Diavolo lo stuzzica sicuramente parecchio. Stando a quanto ci risulta, Allegri sarebbe disposto ad accettare un ritorno al Milan senza imporre particolari vincoli economici, concentrandosi piuttosto sul progetto tecnico e sul ritorno al successo dei rossoneri.