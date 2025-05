Milan News – Bomba di mercato dalla Spagna: “Colpo da Real Madrid!”

In attesa di capire come finirà questa stagione, il Milan è costretto a pensare già al futuro. Bisogna infatti cambiare marcia in estate, inaugurando un nuovo ciclo maggiormente soddisfacente dal punto di vista dei risultati. A tal proposito, il calciomercato estivo sarà semplicemente fondamentale per il Milan, che dovrà ritoccare e rinforzare parecchi ruoli della squadra. In porta bisognerà capire quale sarà il destino di Mike Maignan, mentre in difesa arriveranno inevitabilmente parecchie novità. Serviranno almeno un paio di nuovi terzini, ma anche diversi centrali difensivi per rifondare un reparto che ha sofferto troppo in questa stagione.