Pellegatti: “Pensiamo alla Coppa Italia, dobbiamo vincere quella e poi…”

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante Tutti Convocati, in cui ha parlato del momento del Milan

"Un pensierino al posto Champions? No, se no cadiamo nel ridicolo, concentriamoci sulla Coppa Italia. Ora dobbiamo vincere quella ed è lì, poi dobbiamo vedere dei cambiamenti, essere degli strateghi e non dei tattici".