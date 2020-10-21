Sorteggi Champions League, errore del software fatale per le italiane
Alle 15 a Nyon è andata in scena la ripetizione dei sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco gli accoppiamenti.
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Partita di capitale importanza per la squadra di Inzaghi, che non a caso l'ha paragonata ad una finale.
Il portoghese e il francese sono stati grandi protagonisti ieri in Champions League
La squadra ucraina fa visita a quella di Pirlo nel Gruppo G
Fischio d'inizio alle 21
Due italiane in campo
Calcio d'inizio alle 21
Fischio d'inizio alle 21
Ecco le sfide che si disputeranno fra le 18.55 e le 21
Le scelte dei due allenatori
Calcio d'inizio ore 21
Fischio d'inizio alle 19
Il programma
L'episodio
Ecco le scelte di Zidane e Conte
Le scelte di Gasperini e Klopp
Calcio d'inizio alle 21
Fischio d'inizio alle 21
Due italiane in campo
La probabile formazione biancoceleste
Niente duello tra CR7 e Messi: il portoghese è ancora positivo al Covid.
Biancocelesti in emergenza
Le scelte dei due allenatori
Fischio d'inizio alle 19
Fischio d'inizio alle 21
Proseguono i gironi della massima competizione europea per club
Brutta sconfitta in Champions per le Merengues
Ecco le scelte degli allenatori
Fischio d'inizio alle 21
Riparte il cammino europeo della Dea, dopo l'eliminazione ai quarti nella scorsa edizione di Champions