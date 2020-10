Champions League, il Barça fa visita alla Juventus: le probabili formazioni

MILANO – La Juventus fa il suo esordio in casa in questa Champions League, dopo aver vinto nel primo turno sul campo della Dinamo Kiev. All’Allianz Stadium arriva la principale antagonista del girone per i bianconeri: il Barcellona di Koeman. Entrambe le squadre sono a quota tre punti in classifica e vincere questa sera significherebbe mettere quasi un’ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale. Ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. Allenatore: Koeman.