Champions League, Ferencvaros-Juventus: le probabili formazioni

MILANO – Trasferta in terra ungherese per la Juventus che, dopo la sconfitta casalinga col Barcellona, è chiamata ad una vittoria contro il Ferencvaros per non complicare il proprio cammino nel Girone G di Champions League. Di seguito, le probabili formazioni.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouni, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Nguen. Allenatore: Rebrov.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.