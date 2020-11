Champions League, le formazioni ufficiali di Zenit-Lazio

MILANO – Zenit San Pietroburgo e Lazio stanno per scendere in campo nel terzo turno del Girone F di Champions League. I biancocelesti hanno quattro punti in classifica dopo la vittoria col Borussia Dortmund e il pareggio a Bruges, mentre la squadra russa ha perso le prime due sfide ed è ferma a zero. Ecco le formazioni ufficiali schierate in campo da Semak e Inzaghi.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. Allenatore: Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Muriqi. Allenatore: Inzaghi.