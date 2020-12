Champions League, Conte tenta il tutto per tutto col Borussia: le probabili formazioni

MILANO – Questa sera, sul campo del Borussia Monchengladbach, l’Inter di Antonio Conte dovrà tentare il tutto per tutto in Champions League per lasciare ancora aperto il Girone. La squadra nerazzurra, infatti, può tenere viva una flebile speranza di ottenere la qualificazione agli ottavi soltanto battendo i tedeschi, altrimenti arriverà l’eliminazione aritmetica con un turno d’anticipo. Ecco le probabili formazioni.

BORUSSIA M. (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. Allenatore: Rose.

A disposizione: Sippel, Grun, Olschowsky, Lang, Doucouré, Zakaria, Wolf, Beyer, Traoré, Lazaro, Benes, Quizera, Kurt, Embolo, Poulsen, Reitz.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

A disposizione: Radu, Stankovic, Ranocchia, D’Ambrosio, Hakimi, Perisic, Sensi, Eriksen, Sanchez.