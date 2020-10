Champions League, Shakhtar-Inter: le probabili formazioni

MILANO – L’Inter è la prima delle due squadre italiane a scendere in campo questa sera nella seconda giornata dei gironi di Champions League. La squadra di Antonio Conte fa visita allo Shakhtar Donetsk, reduce dall’inaspettata vittoria contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Per l’Inter si tratta già di una partita fondamentale, poiché il pareggio casalingo contro il Monchengladbach impone di vincere per non rendere tremendamente complicato il cammino nel girone. Di seguito, le probabili formazioni.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniieko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Dentinho. Allenatore: Luis Castro.

A DISP.: Shevchenko, Pyatov, Mampasi, Marquinhos, Vitao, Sudakov, Goncharuk, Shostak, Vyunnik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; R.Lukaku, L.Martinez. Allenatore: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Moretti, Kolarov, Darmian, Perisic, Nainggolan, Vezzoni, Eriksen, Bonfanti, Pinamonti.