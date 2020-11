Champions League, l’Inter fa visita al Real: le probabili formazioni

MILANO – E’ ancora in cerca della prima vittoria in questa Champions League l’Inter di Antonio Conte, ferma a quota due punti nel Girone B dopo i pareggi con Monchengladbach e Shakhtar. Questa sera la squadra nerazzurra affronta il Real Madrid che, sinora, ha fatto anche peggio ed è ultimo con un solo punto. Al Santiago Bernabeu, quindi, va in scena una sfida decisiva per entrambe le compagini.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane.

A DISP.: Lunin, Altube, Marcelo, Santos, Modric, Isco, Rodrygo, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Jovic.

INTER (3-4-1-2): Handanovic: D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; L.Martinez, Perisic. Allenatore: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Skriniar, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Nainggolan, Eriksen, Pinamonti, Sanchez.