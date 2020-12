Champions League, Lazio-Bruges: le probabili formazioni

MILANO – Questa sera la Lazio ospita allo stadio Olimpico il Bruges, nell’ultima giornata del Girone F di Champions League. I padroni di casa hanno sin qui svolto un ottimo percorso e sono chiamati a fare il passo decisivo: per accedere agli ottavi di finale basta non perdere. Una sfida a dir poco fondamentale, tra le più importanti della storia recente della Lazio, a maggior ragione se si pensa che la compagine biancoceleste non supera il girone della massima competizione europea da 20 anni. Di seguito, le probabili formazioni.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Strakosha, Armini, Radu, D. Anderson, Fares, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Parolo, Pereira, Caicedo.

BRUGES( 4-3-3): Mignolet; Mata, Kossounou, Deli, Sobol; Balanta, Vormer, Vanaken; Diatta, De Katelaere, Lang. Allenatore: Crement.

A disposizione: Horvarth, Lammens, Ricca, Mechele, Van der Brempt, Schrijvers, Rits, Van de Keybus, Okereke, Dennis, Badji.