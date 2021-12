Sorteggi Champions League, errore del software fatale per le italiane

Alle 15 a Nyon è andata in scena la ripetizione dei sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco gli accoppiamenti.

Questa mattina alle 12 è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Per le italiane era andato abbastanza bene, con i bianconeri che avevano pescato lo Sporting Lisbona e i nerazzurri l'Ajax. Ma si è verificato un doppio errore. Nel momento in cui è stato pescato il Villareal, è stato sorteggiato come suo avversario il Manchester United. Sfida che non si poteva verificare dato che le due squadre erano nello stesso girone. Successivamente, nel momento in cui toccava all'Atletico Madrid conoscere il proprio avversario, la pallina del Manchester United non è stata inserita nell'urna, quando invece doveva essere presente. Gli spagnoli, che avevano pescato il Bayern Monaco, hanno chiesto di ripetere il sorteggio e la UEFA ha accettato. Ecco gli ottavi di finale ufficiali.