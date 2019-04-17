Ex Milan - Massimo Oddo esonerato dal Pescara
L'ex calciatore rossonero lascia la panchina della squadra abruzzese.
L'ex calciatore rossonero lascia la panchina della squadra abruzzese.
Altre due nuove positività al Covid-19, questa volta in Serie B, tra le fila del Monza
Gran colpo di mercato della società brianzola, che sta per mettere sotto contratto l'ex calciatore del Milan.
La società calabrese ha scelto di interrompere l'acquisto dell'ex difensore rossonero, dopo che quest'ultimo oggi non si è presentato alle visite mediche
Calcio d'inizio alle 21.15
Positivo al Covid un tesserato del Venezia
Parla il patron del Frosinone
Parla il patron giallorosso
Le parole dell'allenatore biancazzurro
Il commento del Presidente della Serie B
Var adottato anche in Serie B